Kitap yazan eski çobandan kanser hastasına anlamlı bağış

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ARTVİN (AA) - Artvinli ilkokul mezunu Hüseyin Sarı (62), çocukluk hayali olan kitap yazmanın mutluluğunu yaşarken, kitabın gelirini kanser hastasının tedavisi için bağışladı.

Babasını çocukken kaybeden Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardıma muhtaç 11 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak okuyamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Sarı, Artvin'in Yusufeli ilçesinin Sarıgöl köyünde 1955 yılında işçi olarak çalışan babasının bir ayağının dinamit patlaması sonucu koptuğunu ve daha sonra çalışamaz hale geldiğini ifade ederek, bu nedenle kardeşleriyle zor bir hayat sürdüklerini anlattı.

Çocukluk ve gençlik yıllarını Artvin merkeze bağlı Hatila köyünde geçirdiğini belirten Sarı, ekonomik gerekçelerle 1972'de Bursa'ya göç ettiğini söyledi.

Sarı, "Çocukluk yıllarımda hep hayal kurardım. "Eğer bir gün bir şeylere sahip olursam ilk önce ihtiyaç sahibi kişilere yardım edeceğim' diye kendime söz vermiştim. Çünkü sefalet içerisinde yaşadım. Giyecek ayakkabı ve giysimiz yoktu. Yiyecek ekmeği bulmak çok zordu. Aradan yıllar geçti kendi ayaklarımın üzerinde durmayı başardım. Böylece hayalimdeki kitabı yazmayı gerçekleştirince bu kitabın satışından elde ettiğim geliri Artvin’de yaşayan kanser hastasının tedavisine bağışladım." dedi.

Yaklaşık iki yıl boyunca emek vererek çıkardığı Ayrı Dünyalar adlı ilk kitabının gelirinin tamamını Artvin İl Sağlık Müdürlüğünde taşeron işçi olarak çalışan gırtlak kanseri hastası Kemal Yılmaz’ın tedavisi için bağışladığını ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"İlk etapta bin adet kitap bastırdım. Kitabımı 20 liradan satışa çıkardım. Artvin Valimiz Ömer Doğanay’ın ziyaret ederek çalışmamı anlattım. Sayın Valimizin de büyük desteğiyle kitabın çoğunu sattım. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesi hayırlı bir işe vesile olduğum için kendimi çok huzurlu ve mutlu hissediyorum. Allah kanser hastası kardeşimize sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Rabbim ailesine bağışlasın."

- "Özellikle kız çocuklarını okula göndersinler"

Hayatını çobanlık ve inşaatlarda amelelik yaparak kazandığını belirten Sarı, "Köyümüzde yıllarca çobanlık yaptım. Askerliğimi tamamladıktan sonra evlendim. 1972 yılında Bursa iline yerleştim. Burada da inşaatlarda çalışarak ailemin geçimini sağladım ve emekli oldum." dedi.

Sürülerini güttüğü ve inşaatlarda çalıştığı sırada verilen molalarda eline kalemi alarak hikayesini satırlara döktüğünü, ilkokulu da yıllar sonra dışarıdan bitirdiğini belirten Sarı, "Okumayı ve yazmayı çok seviyorum. Sürekli kitap ve gazete okurum. En büyük hobim kitap okumaktır. Okumak insanı mutlu ediyor, bilgi sahibi yapıyor ve hayata bağlıyor. Buradan ailelere sesleniyorum; özellikle kız çocuklarını okula göndersinler ve okutsunlar. Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir." diye konuştu.

Sarı, kitabında iki ayrı dünyanın insanı olan kız ve erkeğin birbirlerine aşık olup evlenmesini konu edindiğini belirtti.



Kanser hastası Kemal Yılmaz da kendisine uzattığı yardım elinden dolayı Sarı’ya teşekkür etti.

Tedavisinin devam ettiğini söyleyen Yılmaz, kendisiyle yakından ilgilenen Sarı’nın yazdığı kitabın gelirini bağışlamasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.