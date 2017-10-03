Rotalarını hayalleri belirliyor

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HATAY (AA) - İstanbul'da yaşayan Güngör ve Mürvet Aydoğan çifti, emekli olduktan sonra aldıkları karavanla Türkiye turuna çıkarak hem hayallerini gerçekleştiriyor hem de gittikleri yerlerdeki kültürel zenginlikleri keşfediyor.

Yaklaşık 2 aydır yollarda olan Aydoğan çifti, Karadeniz Bölgesi'nden sonra Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezip, Hatay'a geçti.

Emekliliklerinin ardından Türkiye'yi karış karış gezme hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan çift, gittikleri kentlerde yeni dostlar edinmenin mutluluğunu yaşıyor.

İşçi emeklisi 67 yaşındaki Güngör Aydoğan, hayallerini emeklilik sonrasında gerçekleştirme fırsatı yakaladıklarını, eşiyle beraber karavanla gezdiklerini söyledi.

Aydoğan, "İstanbul'dan Mürvet ile beraber çıktık ve aşağı yukarı iki aya yakındır bütün Karadeniz Bölgesi'ni ve Hopa'dan aşağı inerek yoldaki tüm illerimizi ziyaret ederek Hataylı kardeşlerimizle buluştuk. Tüm şehirlerimizdeki kültürü tanımak, örf ve adetler hakkında bilgi edinmek ve aynı zamanda dostlarımızı, kardeşlerimizi ziyaret etmek için yollardayız." diye konuştu.

Gençlere yaşadıkları ülkeyi gezmeleri tavsiyesinde bulunan Aydoğan, "Benim gençlerden tek istediğim Türkiye'yi gezmeden dışarıya özenmesinler. Türkiye'yi tam anlamıyla tanıdıktan sonra dışarı gitsinler ki o zaman neyin ne olduğunu görecekler. Özellikle Türkiye'yi çok gezsinler, içine girsinler, bir mozaik olsunlar." dedi.

Aydoğan, Hatay'da tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiklerini belirterek, bundan sonra yola Akdeniz ve Ege bölgelerinde devam edeceklerini sözlerine ekledi.