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Tekirdağ'da dolandırıcılık iddiası: 23 gözaltı

03 Ekim 2017 Salı, 13:00

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 7 ilde sahte çek karşılığında çiftçilerden yumurta ve canlı hayvan satın aldıkları iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yumurta ve canlı hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlara sahte çekle ödeme yapan 23 şahsı tespit etti.

Ekiplerce, Tekirdağ, Edirne, Düzce, İstanbul, Mersin, Bolu ve İzmir'de ikamet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda M.D., A.K., M.Ş., Ö.Ö., Ö.Ş., N.K., K.K., C.Ş., H.K., A.Y., M.Ö., İ.S., H.K., K.D., V.Z., C.Ç., B.I.T., M.D., K.A., A.K., H.Ö., S.B. ve R.Y. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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