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Zonguldak'ta "kaçak kazı" iddiası

03 Ekim 2017 Salı, 13:46
Zonguldak'ta "kaçak kazı" iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı köyünde kazı yaparak define arandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, köyde yaptıkları incelemede izinsiz kazı yaptığı gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede ekiplerce, kazıda kullanıldığı belirlenen jeneratör, kazma, kürek, manivela ve demir levyenin yanı sıra bazı aletlere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.


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