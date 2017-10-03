Zonguldak'ta "kaçak kazı" iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı köyünde kazı yaparak define arandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, köyde yaptıkları incelemede izinsiz kazı yaptığı gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.
Olay yerinde yapılan incelemede ekiplerce, kazıda kullanıldığı belirlenen jeneratör, kazma, kürek, manivela ve demir levyenin yanı sıra bazı aletlere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.