Sakarya'da okul önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki bir ortaokulda çalışan hizmetli, tartıştığı bir öğrenci velisi ile kardeşini okul önünde bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki Fatmahanım Ortaokulu'nda hizmetli olarak çalışan Ü.Ç. ile öğrenci velisi Yalçın G. ve kardeşi Fatih G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.Ç. yanında bulunan bıçakla Yalçın G. ve Fatih G'yi bıçakladı.

Yaralanan kardeşler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ü.Ç. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

- "Savcılık olaya el koydu"

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda hizmetli olarak çalışan kadrolu işçinin, öğrenci velisiyle tartışması sonucu böyle bir olayın yaşandığını söyledi.

Olayın adliyeye intikal ettiğini ve savcılığın olaya el koyduğunu dile getiren Balkanlıoğlu, "İdari tahkikat tarafımızdan, adli tahkikat da savcılık tarafından yürütülüyor. Burada hizmetli olarak çalışan bir işçi, bir öğrenci velisi ve yakınlarıyla kavga ediyor. Kavganın ardından böyle bir olay yaşanıyor. Önce veli ile tartışma yaşanıyor, daha sonra olay veli tarafından yakınlarına intikal ettiriliyor. Daha sonra onların da olaya müdahalesiyle kavga çıkıyor. İki kişi hizmetliyle kavga ediyor, hizmetlinin de o iki kişiyi bıçakladığı yönünde bilgi geldi. Tahkikat devam ediyor." diye konuştu.