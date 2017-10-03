Depremzede ailenin kaybolan halıları için karayoluna not

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin ardından çadırda yaşamaya başlayan ailenin yıkanması için ilçeye göndermek istediği halıları, yolda dolmuşun bagajından düşerek kayboldu. Ailenin mağduriyetini gidermek için yol kenarına not bırakan dolmuş şoförünün yardım isteği, bir hayırseverden yanıt buldu.

Alınan bilgiye göre, önceki aylarda Samsat ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetinde depremde evi zarar gören ve çadırda yaşamını sürdüren Orhan ailesi, kirlenen iki halısını temizletmek istedi.

İlçeye halıları ulaştırması için dolmuş şoforü Bedir Mardinlioğlu'ndan yardım isteyen ailenin halıları Kahta yolunda aracın bagajından düştü. Bu duruma üzülen Mardinlioğlu, depremzede ailenin mağduriyetini gidermek için yolun kenarına karton üzerine, "Yolda bir adet halı düşmüştür. Bulanlar insanlık namına bu numarayı arasın" yazılı not bıraktı.

Yoldan geçen otomobil sürücüsü Murat Demirel, notu okuyarak ilanda yazılı numarayla ileşitim kurdu. Mardinlioğlu, telefonla görüştüğü Demirel'e durumu aktardı.

Kahta ilçesinde halı ve mobilya satışı yapan Demirel, iş yerinden halı ve marketten gıda malzemeleri alarak Samsat ilçesinde Örentaş Mahallesi'nde çadırda yaşayan aileyi ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu ifade eden çadırda yaşayan Beyhan Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırdaki iki halı kirlenince temizletmek istediklerini dile getirerek, "Halılarımızı minibüse vermiştik. Kaybolunca minibüs sürücüsü ilan asmış. Hayırsever vatandaş, ilanı görüp bizimle ileşitime geçti. Bugün bizi ziyaret edip halı ve gıda yardımında bulundu. Kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. " dedi.

Murat Demirel de Adıyaman'a giderken ilanı gördüğünü, mağdur durumdaki bir aileye küçük de olsa katkı sağladığını, bunun bir insanlık görevi olduğunu dile getirdi.

