Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı

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VAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca 13 ilde 14 camide gerçekleştirilen aşure dağıtımı kapsamında, Van'daki Hz. Ömer Camisi avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Öğle namazının ardından yapılan aşure dağıtımına Vanlılar yoğun ilgi gösterdi.

Türk bayraklarının işlendiği dev kazanlardaki aşure, Vali Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal ve protokol üyeleri tarafından kısa sürede vatandaşlara dağıtıldı.

Aşure dağıtım programında konuşan Vali Zorluoğlu, bütün milletin ve İslam aleminin muharrem ayını tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Van için özel bir gün. Cumhurbaşkanımız tarafından tespit edilen 13 ilden biri Van. Van'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ikramı olan aşureyi halkımızla paylaştık. Muharrem ayı bizim dinimizde çok önemli. Ramazan ayından sonra en fazla önem atfedilen ay. Bu ay vesilesi ile birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Nice muharrem aylarına mevlam bizleri ve bütün Ümmedi Muhammed'i ulaştırsın."

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Bal ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muharrem ayı vesilesiyle külliyedeki genel sekreteri, genel sekreter yardımcılarını ve bütün başkanları görevlendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerindeki camilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgi ve selamlarını vatandaşlara ilettiklerini belirten Bal, "Van'da da vatandaşlarımızla birlikte olduk, aşureyi dağıttık. Aşuredeki farklı nimetlerin bir araya gelerek güzel bir tat oluşturduğu gibi, ülkemizde de bu hizmetin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, kaynaşmaya vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın dua etmesinin ardından program sona erdi.

Programa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda da katıldı.