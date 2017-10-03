Diyarbakır'daki terör saldırısı

KARAMAN (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kızılca'nın, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki babaevinde yas var.
Şehit Kızılca'nın ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan ailesine acı haberi, Ermenek Kaymakam Vekili Fatih Kaşıkcı, Ermenek Garnizon Konutanı Jandarma Üsteğmen Kemal Özbey ve Güneyyurt Belediye Başkanı Celil Yağız verdi.
Acı haberi alan şehidin annesi Fadime ve babası Mustafa Kızılca ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.
Şehidin teyzesinin oğlu Mehmet Akan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılca'nın 6 ay önce göreve başladığını söyledi.
Kendisiyle en son 2 gün önce görüştüğünü belirten Akan, "İyi olduğunu söyledi. Bekardı. Hain bir saldırı sonucu yaralandığını, sonra da şehit olduğunu öğrendik. Üzgünüz. Allah rahmet eylesin." dedi.