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Mersin'de ölü balıklar sahile vurdu

03 Ekim 2017 Salı, 15:30
Mersin'de ölü balıklar sahile vurdu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Kum Mahallesi sahilinde çok sayıda ölü balık bulundu.

Sahilde gezerken ölü balıkları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Silifke İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri incelemek üzere balıklardan numune aldı.

Kaymakam Şevket Cinbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade etti.

Yapılan ilk incelemede balıkların patlayıcı veya kimyasal maddeye maruz kalıp öldüklerine dair emare tespit edilmediğini aktaran Cinbir, "Balıkların küçük boyda olması ve mali değerinin bulunmamasından dolayı trol ile avlanma sonrası denize bırakıldığı değerlendiriliyor." dedi.

Kaymakam Cinbir, gerekli çalışmaların yapıldığını ve vatandaşların konuyla ilgili endişe duymaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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