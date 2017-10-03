Mardin Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapanış toplantısı

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MARDİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Yaşam boyu öğrenme ve özellikle istihdam edilebilirlik, sosyal içerme ve büyümeye destek, Avrupa eğitim ve öğretim programının hedeflerinden biridir." dedi.

Berger, Mardin'in Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen Mardin Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, bu tür çalışmalarda özel sektörün çok önemli bir paydaş olduğunu söyledi.

Eğitime ihtiyaç duyan insanlara verilen desteklerin önemine değinen Berger, şöyle devam etti:

"AB ve Türkiye, yaşam boyu öğrenme kavramının kişilerin ekonomiye katılmaları amacıyla kapasite ve becerilerinin geliştirilmesi bakımından önemli olduğunu keşfetmiş bulunuyor. Yaşam boyu öğrenme ve özellikle istihdam edilebilirlik, sosyal içerme ve büyümeye destek, Avrupa eğitim ve öğretim programının hedeflerinden biridir. Bu, AB'nin üzerinde mutabık kaldığı 4 hedeften biridir. Bu proje de bunun nasıl yapıldığına dair güzel bir örnektir."

Yaşam boyu öğrenme programının yürütülmesinde rol alan birçok paydaşın bulunduğuna işaret eden Berger, "Birçok paydaş bu alandaki uzmanlıklarını, bilgilerini ve deneyimlerini paylaşabilir. Özellikle dünya genelinde uzmanlıkları, kapasiteleri ve yüksek kalitede çalışmalarıyla bilinen Türk şirketler var. Bu şirketler bugün ele aldığımız eğitimlere katılan insanlara bu yüksek kaliteyi aktarabilir." dedi.

Mardin'deki projenin Türk hükümetinin yakın iş birliğiyle yürütüldüğünü bildiren Berger, "Türk hükümeti de bir 'yeterlilikler çerçevesi' kabul etmiştir. Bu çerçeve, yaptığımız çalışmaların temelini teşkil etmektedir. Bu, etkin katılım sağlamak üzere eğitime, gerekli becerilere, yeterliliklere ve standartlara sahip olmaya ihtiyaç duyan bireyler ile şirketleri bir araya getirmemize yardımcı olmuştur." ifadelerini kullandı.

- "Açamayacağımız hiçbir kurs yok"

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci ise toplumun her kesimine yaygın eğitimle dokunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bu bağlamda açılan 3 bin 176 kursta mesleki ve teknik eğitimlerin verildiğini vurgulayan Demirci, "Dinamik bir sistemimiz var. Türkiye genelinde AB projeleri bakımından Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Programı kapsamında 37 projemiz var. Toplumun ihtiyacına göre bunlar gün gün artmaktadır. 12 kişiyi ve usta öğreticiyi bulduktan sonra açamayacağımız hiçbir kurs yok." dedi.

Artuklu Kaymakamı Şakir Önen Öztürk de çok kültürlü bir şehirde yaşadıklarını ifade etti.

Mardin'de valilik ve belediyelerin insana dokunan çok sayıda sosyal proje yürüttüğünü anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"100 bine yakın Suriyeli mülteciyi şehrimizde barındırıyoruz. İlçemizde 30 bine yakın mülteciyle dostça ve kardeşçe yaşıyoruz, onları kendimizden bir parça olarak görüyoruz. Onlara eğitimden barınmaya ve sağlığa kadar birçok konuda, elimizden geldiğince, kendi yurttaşlarımıza sağladığımız imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda AB'nin delegasyonundan da önemli ve güçlü katkılar bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Berger ve davetliler, proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Toplantıya, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Brüzga da katıldı.

- Mardin Hayat Boyu Öğrenme Projesi

Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Nusaybin Mobilyacılar Derneği ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, "Mobilya ve Dekorasyon CNS Makine Operatörü" kursu açıldı.

İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi ve OSB'de faaliyet gösteren mobilya ve dekorasyon firmalarının iştirakçi olarak katıldığı 180 bin 883 avro bütçeli projede, mobilya ve dekorasyon sektöründe eğitim verilen 46 kişinin iş hayatına katılımları sağlandı.

Öte yandan, toplantı öncesinde Berger, büyükelçilerle birlikte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.