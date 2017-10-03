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Siirt'te 88 yabancı uyruklu yakalandı

03 Ekim 2017 Salı, 15:54

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 88 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan-Batman yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde 65 AR 801 plakalı kamyon durduruldu.

Araçta, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 88 Afganistan, Pakistan ve Türkmenistan uyruklu bulunduğu tespit edildi.

Organizatör olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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