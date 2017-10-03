Tedavisi tamamlanan pelikanlar doğaya salındı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesinde tedavisi yapılan iki pelikan doğaya bırakıldı.

AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, göç yorgunu veya yaralı pelikanların tedavilerinin ardından merkezlerinde bakımının yapıldığını söyledi.

Tedavi süreci tamamlanan iki pelikanın Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerince doğaya bırakıldığını belirten Kandır, şunları kaydetti:

"Ekim sonuna kadar bu kuşların göç dönemi devam ediyor. Bu dönemde çok sayıda pelikan gelmeye başladı. Bunlar genellikle göç yorgunluğu kaynaklı oluyor. Bazen de avcıların açtığı ateş sonucu yaralanıyorlar. Bugün iki tanesinin tedavisini tamamladık. Rehabilitasyon sürecini korunaklı alan olan 26 Ağustos Tabiat Parkı'nda geçirecekler. Pelikanın eti yenmez, av hayvanı değildir. Kendi halinde güzel kuşlardır. Ekolojik dengeye katkıları vardır. Avcılar tarafından vurulmamalı, canlı hedef olarak görülmemelidir."

Tabiat parkındaki göletin son yıllarda göç eden pelikanların uğrak yeri olduğuna dikkati çeken Kandır, gölete bırakılan pelikanların diğer kuşlarla göçlerine devam ettiğini aktardı.