Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırmak isteyen zanlılar, suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Hayrabolu’da yaşayan A.Y'yi telefonla arayan şüpheliler, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak, "Senin TC kimlik numaranla bir kuyumcudan altın alınmış, derhal bize getirmen gerekiyor" dedi. Hisar Mahallesi'ndeki bir ara sokakta zanlılarla buluşmak üzere sözleşen A.Y, durumdan şüphelenerek polisi aradı.

Buluşma yerinin çevresinde önlem alırken ekipler, O.Y, M.T. ve Ü.Y'yi yanında getirdiği çantayı A.Y'den alırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.