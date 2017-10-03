Yalova'da fuhuş operasyonu

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Karpuzdere Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığını tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen emniyet güçleri, fuhuş yaptığı iddia edilen 3 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa aracılık ettiği öne sürülen S.H'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H. tutuklandı. Yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.