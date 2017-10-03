Cerattepe'de madencilik faaliyetleri

ARTVİN (AA) - Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Cerattepe bölgesinde suların kirlenmeye başladığını, maden alanının yakınında yaşayan köylülerin topraklarını kullanamaz hale geldiğini savundu.
Halitpaşa Meydanı'nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, basın açıklaması yaparak, Cerattepe'de yürütülmesi planlanan madencilik faaliyetini protesto etti.
Grup adına açıklama yapan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Cerattepe'de maden rezervine ulaşılmadan çevre tahribatının inanılmaz boyutlara çıktığını ileri sürdü.
Cerattepe bölgesinde suların kirlenmeye başladığını savunan Karahan, "Maden alanı yakınında yaşayan köylülerimiz topraklarını kullanamaz hale geldi. Köylülerimiz tarım ve hayvancılık yapamaz hale geldi. Tapulu yerlerine gitmek için Valilikten izin almak durumunda kalmışlardır." dedi.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.