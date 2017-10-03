FETÖ/PDY'nin "Batı Karadeniz emniyet" yapılanması davası

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ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi kapsamında tutuklanan ve aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının bulunduğu 68'i tutuklu 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 68'i tutuklu 73 sanık ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan İsmail Y. savunmasında, emniyette ve nöbetçi mahkemede verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirterek, Zonguldak'a 2011'de tayin olduğunu ve Kilimli ilçesinde yaklaşık 10 ay çalıştıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandığını anlattı. Yaklaşık iki ay burada çalıştıktan sonra tesadüfen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne memur alımı olduğunu duyduğunu dile getiren sanık, "Dönemin şube müdürü tarafından mülakata alındım ve sonrasında göreve başladım. Bu şubede 2014'ün son aylarına kadar çalıştıktan sonra tarafıma bir açıklama yapılmadan Kozlu ilçesine tayin edildim. İddianamede hakkımda suçlamalarda bulunan kişiyi ilk defa burada gördüm. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatımı talep ediyorm." diye konuştu.

Tutuklu sanık Osman Barandak ise polis memuru olarak ilk defa İstanbul'da göreve başladığını anlatarak, "Göreve başladıktan 1,5 ay sonra İstahbarat Şube'ye atandım. 17/25 Aralık olaylarından sonra şark sürem dolmadığından Zonguldak'a tayin oldum. Buraya atanmadan önce hakkımda idari bir tahkikat başlamamıştır. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Diğer 10 tutuklu sanık da daha önce verdikleri ifadeleri kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.



- İddianameden



Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede, 68'i tutuklu 73 sanık hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.