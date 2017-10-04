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Edirne'de inşaat alanında göçük: 2 yaralı

04 Ekim 2017 Çarşamba, 12:49

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir inşaatta toprak kayması sonucu oluşan göçük altında kalan iki işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lalapaşa yolu üzerinde bir inşaat firmanına ait kazı alanında su borularının döşendiği esnada göçük meydana geldi. İki işçinin toprak altında kalması nedeniyle olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Ekipler kısa süren çalışmanın ardından Hasan Aktaş (24) ve Umutcan Usta'yı (19) kurtardı.

İki işçi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



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