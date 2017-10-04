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İnsan tacirleri kaçakları yol kenarına bırakıp kaçtı

04 Ekim 2017 Çarşamba, 13:05

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, göçmen kaçakçılarınca yol kenarında bırakılan yabancı uyruklu 84 kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde, yabancı uyruklu bazı kişilerin gruplar halinde, Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi mevkisinde yol kenarında bulunduğu bilgisini aldı.

Bölgeye giden ekipler, bir yolcu otobüsüyle bölgeye getirilip bırakıldığı anlaşılan Pakistan ve Afganistan uyruklu, biri çocuk, 2'si kadın 84 kişiyi yakaladı.

Yabancılar, jandarmanın sağladığı otobüslere alınarak, sağlık taraması, ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Üzümlü Spor Salonu'na götürüldü.

İran üzerinden Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine getirilen kaçakların, İstanbul'a gitmek için herbir birey için bin ila 2 bin dolar karşılığında anlaştıkları göçmen kaçakçılarınca yol kenarına terk edildikleri belirtildi.

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