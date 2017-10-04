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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu olan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin (GYODER), gelişen kentlerin yatırım fırsatlarını sektör temsilcileri ile buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "8. Gelişen Kentler Zirvesi" düzenlendi.

GYODER'in, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği, Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum'un "cennetten doğan üç ırmağın çıktığı yer" olarak bilindiğini söyledi.

Aras, Çoruh ve Fırat nehirlerinin kaynağının Erzurum olduğunu ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Erzurum, 3 saatlik uçuş mesefasinde 300 milyon insanın yaşadığı coğrafyanın ticaret ve kültür şehridir, Anadolu'nun kapısıdır. Tarihte her zaman ipek yolunun kavşağıdır. Böyle bir şehir, bugün yeniden şahlanmaya başlamıştır. Erzurum doğunun en büyük sanayi şehri olacaktır. Ben buna imanım kadar eminim, bunu kimse engelleyemeyecektir. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yurt içi ve yurt dışından birçok yatırımcı Erzurum'a yatırım yapacaktır. Buradaki yatırımcılara da sesleniyorum. Bu fırsatı kaçırmayın."

- "Öncelikle tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Anadolu şehirlerinin en büyük sorunlarından birinin göç olduğunu hatırlattı.

Bu sorunun çözümü için Anadolu şehirlerinin cazip hale gelmesi gerektiğine işaret eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Bu şehirlerimizde önce tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor. Bu şehirlerin değerleri ve imkanları nedir, bunlar tespit edilerek buralarda bir cazibe imkanı oluşturulması gerekiyor. Doğal olarak her şehrin imkanları var. Mesela Erzurum'da geçmişte bir kar imkanı vardı, büyüklerimiz bunu bir musibet, sıkıntı olarak görürlerdi. Kışın bir musibet ve sıkıntı değil bir değer olduğunu gördük. Ayrıca ulaşım önemli. Ulaşımı geliştirirsek o şehir cazip hale gelebilir."

GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin de gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER olarak Gelişen Kentler Zirvesi'ni, "Türkiye sadece büyük şehirlerden ibaret değil. Topyekün bir büyüme ve gelişime ihtiyaç var." sözünü ilke edinerek hayata geçirdiklerini anlattı.

- "Ülkenin her bölgesine bir katkımız olsun istiyoruz"

Bu zirveyi Bursa, Konya, Gaziantep, İzmir, Samsun, Kayseri ve Balıkesir'den sonra Erzurum'da düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Yetgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin ve sektörümüzün sahip olduğu büyük potansiyeli en doğru şekilde değerlendirmek ve küresel rekabet koşullarında güçlü pozisyona sahip olacak stratejiler geliştirilmesine öncülük etmek en önemli ve öncelikli hedefimiz olacaktır. Bu yaklaşımla, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliğini daha da geliştireceğiz. Ortak amacımız gayrimenkul sektörünün büyümesine, güçlenmesine ve ülkemizin daha güçlü ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamaktır. GYODER olarak, tüm enerjimizle gelişmeye odaklanıyoruz ve güzel ülkemizin her bölgesine bir katkımız, her kentinde bir harcımız olsun istiyoruz."

Yetgin, raporlarında "Cazibe Merkezleri Programı"nın da yer aldığını ifade ederek, "Erzurum'un da içinde olduğu beş ayrı merkezde 23 ili kapsayan bu program çerçevesinde, yatırım teşviklerine ek olarak vergi dışı desteklerin de sağlanması planlanıyor. Özel sektörün yeni yatırım ve işletmelerine kamu desteği sağlanmasının, Erzurum'un ekonomik büyümesi ve sosyal gelişimine önemli katkıları olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sabah Gazetesi Yazarı Şefer Oğuz'un moderatörlüğünü yaptığı zirvede, Ekonomist, Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KADUKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erkonut Yönetim Kurulu Başkanı Selami Keskin, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aƒdnan Polat ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar’ın yanı sıra, İstanbul ve bölgede faaliyet gösteren iş dünyası ve gayrimenkul sektörünün temsilcileri, yatırımcılar ve uzmanların katılımıyla Erzurum tüm yönleriyle ele alındı.

Programda, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Erzurum'un Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve çok sayıda iş adamı ile akademisyen de hazır bulundu.