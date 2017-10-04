Yazar Emrah Serbes'in tutuklandığı kaza

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MANİSA (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde yazar Emrah Serbes'in kullandığı otomobilin çarpıştığı araçta bulunan ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nilgün Özçelik, Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de meydana gelen kazada ağır yaralanan ve 12 gün tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün akşam yaşamını yitiren Nilgün Özçelik'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınarak Manisa'nın Soma ilçesine götürüldü.

Özçelik'in naaşı, Soma'da Emir Hacı Hıdır Bey Camisi'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra Çaltılık Mezarlığı'nda, aynı kazada hayatını kaybeden eşi Ayhan ve kızı Zeynep Özçelik'in yanına defnedildi.

Törende, kazada tüm ailesini kaybeden 23 yaşındaki Ahmet Özçelik'in metanetli duruşu dikkati çekti. Babasını ve kız kardeşini toğrağa verdikten sonra bugün de annesinin tabutunun başında taziyeleri kabul eden Ahmet Özçelik'e İstanbul'dan gelen arkadaşları destek oldu.

Maltepe Üniversitesinde öğrenci olan Ahmet Özçelik'in İstanbul'daki işleri dolayısıyla tatile giden ailesinin yanında olmadığı öğrenildi.

- Kaza

İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.



Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.



Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine, otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de adliyeye teslim olduktan sonra tuklanmıştı.



