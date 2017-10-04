Vakıf Katılım Antakya şubesi açıldı

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HATAY (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2025 yılına kadar hedeflerinin en az 200 şubeyle katılım bankacılığında söz sahibi ve orta büyüklükte bir katılım bankası olmak istediklerini söyledi.

Göktaş, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yeni şubelerinin açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 49. şubelerini Antakya'ya açtıklarını, hızlı şekilde ülke genelinde şubeleşmeye devam ettiklerini belirtti.

Türkiye genelinde tüm illere en kısa zamanda yayılma çabası içinde olduklarını ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

"2025 yılı hedefimiz minimum 200 şube ile katılım bankacılığında söz sahibi olmak, orta büyüklükte bir katılım bankası olmak. Bankamız, yüzde 100 sermayesi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir kamu katılım bankasıdır. Bu, bizi diğer katılım bankalarından bir nebze ayrıştırıyor. Vakıf kelimesi bizim hakikaten çok değer verdiğimiz bir vakıf. Çok değer verdiğimiz bir misyon. Bu kapsamda elde ettiğimiz gelirlerin önemli bir kısmını biz, vakıf eserlerinin ihyasında kullanıyoruz."

Hatay'da çok sayıda vakıf eseri olduğunu söyleyen Göktaş, Vakıf Katılım olarak elde edilecekleri gelirleri kentteki vakıf eserlerinin ihyasında kullanacaklarını, yine gelirlerin önemli bir kısmını Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden öğrencilere burs olarak aktarmayı planladıklarını kaydetti.

Konuşmalarından ardından katılımcılar tarafından şube açıldı. Törende Hatay Müftü Vekili Cafer Erol dua etti.

Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Vakıf Katılım yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ercüment Özbek, Mustafa Erdoğmuş, Vakıf Katılım Antakya Şube Müdürü Kenan Barlak ile davetliler katıldı.











