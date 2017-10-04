Akhisarspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

MANİSA (AA) - Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligde 29 Eylül Cuma günü Fenerbahçe'yi 1-0 yendikten sonra 4 gün izin yapan Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcular, 8. haftadaki Trabzonspor maçının ilk antrenmanını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.
Ege temsilcisinde sakatlığı bulunan Hasan Ali Adıgüzel antrenmana katılmadı.