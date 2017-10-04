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MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa'da

04 Ekim 2017 Çarşamba, 20:50

MANİSA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılışına katıldı, ardından partisinin Manisa İl Teşkilatını ziyaret etti.

Daha sonra karayoluyla Turgutlu ilçesine geçen Bahçeli, parti binası önünde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Sayar tarafından karşılandı.

Yeni yapılan ilçe binasını gezen Bahçeli'ye, Sayar yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Burada partililerle basına kapalı görüşen MHP lideri, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

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