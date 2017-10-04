Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki Harun Yılmaz'a ait zeytinci dükkanına giren kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlık zanlısı zeytinyağı çaldı.

Rafta zeytinyağlarından birisinin eksik olduğunu fark eden Yılmaz, güvenlik kameralarını inceledi.

Harun Yılmaz, kayıp olan zeytinyağının bir kadın tarafından çalındığını tespit etti.

Güvenlik kameraları görüntülerinde, bir kadının raftan aldığı zeytinyağını şalvarına saklaması ve küçük bir kız çocuğunun ise kadına gözcülük yapması yer alıyor.