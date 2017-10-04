ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'deki doğal gaz patlaması

04 Ekim 2017 Çarşamba, 22:26

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğalgaz sıkışması sonucu bir binada meydana gelen patlamada yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Darıca Bayramoğlu Mahallesi İlbeyi Sokağı'ndaki bir apartmanın bodrum katındaki dairenin mutfağında meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ev sahibi Suna Gültekin (38), yapılan müdaheleye karşın yaşamını yitirdi.

İki çocuk annesi Gültekin'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği, Farabi Devlet Hastanesindeki diğer yaralı bir yaşındaki Havanur Sevinç'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Apartmanın bodrum katındaki dairenin mutfağında doğal gaz sıkışmasından dolayı dün meydana gelen patlamanın ardından Gültekin ile Sevinç, ambulansla Farabi Devlet Hastanesine kaldırılmış, dumandan etkilenen 13 kişi de tedbir amaçlı bir özel hastaneye sevk edilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'deki PKK/KCK davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ PKK/KCK DAVASINDA KARAR
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Flamingo görmenin mutluluğunu yaşadılar
YEREL

FLAMİNGO GÖRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR
İstanbul tur operatörleri İzmit'i gezdi
YEREL

İSTANBUL TUR OPERATÖRLERİ İZMİT'İ GEZDİ
Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE PKK/KCK OPERASYONU