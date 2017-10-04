Kocaeli'deki doğal gaz patlaması

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğalgaz sıkışması sonucu bir binada meydana gelen patlamada yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Darıca Bayramoğlu Mahallesi İlbeyi Sokağı'ndaki bir apartmanın bodrum katındaki dairenin mutfağında meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ev sahibi Suna Gültekin (38), yapılan müdaheleye karşın yaşamını yitirdi.

İki çocuk annesi Gültekin'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği, Farabi Devlet Hastanesindeki diğer yaralı bir yaşındaki Havanur Sevinç'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Apartmanın bodrum katındaki dairenin mutfağında doğal gaz sıkışmasından dolayı dün meydana gelen patlamanın ardından Gültekin ile Sevinç, ambulansla Farabi Devlet Hastanesine kaldırılmış, dumandan etkilenen 13 kişi de tedbir amaçlı bir özel hastaneye sevk edilmişti.