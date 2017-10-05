Geleceğin bilim insanları çocuk üniversitesiyle keşfedilecek

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kurulan Çocuk Üniversitesinde, özel yetenekli çocuklar, verilen eğitim sayesinde yeteneklerini keşfedebilecek.

Kocaeli Üniversitesi ve Başiskele Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesinde, 8-12 yaş arasındaki özel yetenekli çocuklara, okul dışında kalan zamanlarında eğitim verilecek.

Üniversitede, öğrenciler, fizik, kimya, biyoloji, deney, elektronik, robot teknolojileri, zihin haritaları, duyu, beyin ve beden koordinasyonu, eğitici drama ve akıl oyunları gibi temel eğitimlerin yanında seçtikleri eskrim, masa tenisi, okçuluk sporları ve ebru, resim, kaligrafi sanatlarında eğitim görebilecek.

Bir süre önce Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da ziyaret ettiği üniversitede verilen eğitimlerde yeteneği belirlenen öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinin rehberliğinde, uygun proje ve Ar-Ge çalışmalarıyla lisansüstü eğitim desteği alabilecek.



Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk üniversitesinin Kocaeli Üniversitesi ve Başiskele Belediyesi arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade etti.



Proje kapsamında Kocaeli'de ikamet eden veya eğitim gören 8-12 yaş aralığındaki 200 "özel yetenekli" çocuğa, yeteneklerine uygun alanlarda ücretsiz eğitim desteği verileceğini aktaran Ayaz, "Çocuk Üniversitesi, Milli Eğitim okullarının bir alternatifi değildir. Bu projeyle özel yetenekli çocuklarımızın, okul dışı serbest zamanlarında alacakları eğitimlerle yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, sorgulama, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazanabilecek. Ayrıca çocuk üniversitesinde özel yetenekli çocuklarımız erken yaşta yeteneklerini keşfederek, yeteneklerine uygun alanlarda eğitim desteği alabilecek." şeklinde konuştu.



Ayaz, üniversitede 30 Eylül'de eğitime başlandığını bildirerek, çevre illerden de böyle bir üniversitenin açılacağını duyan velilerin, çocuklarının eğitimi için başvurduğunu söyledi.



Eğitim sürecinin 3 kademeden oluştuğunu aktaran Ayaz, şöyle devam etti:



"Birinci kademede öğrencilerimiz, fizik, kimya, biyoloji, deney, elektronik, robot teknolojileri gibi temel eğitimlerinin yanı sıra eskrim, masa tenisi gibi sporlarda da eğitim alabilecek. İkinci kademe eğitimlerini tamamlayan çocuklarımızın yetenekleri tespit edilerek, geleceğin önemli mesleklerini yerinde uygulamalı olarak tanıma şansları olacak. Son kademede ise Kocaeli Üniversitesinde akademisyenlerin rehberliğinde, öğrencinin yeteneğine uygun ortak proje ve Ar-Ge çalışmalarıyla lise sona kadar devam edecekleri lisansüstü eğitim desteği alacaklar. Bu programlar, öğrencinin ilgi, yetenek ve başarısına bağlı olarak üniversite dönemine kadar 'Meslek ve Eğitim Koçluğu' şeklinde sürecek."

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Başiskele Çocuk Üniversitesinde eğitim alan Yeniköy Sepetlipınar Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Irmak Lekesiz, okuldaki derslerinin başarılı olduğunu ve mimar olmak istediğini söyledi.



Lekesiz, resim yapmayı sevdiğini ve burada da resim dersi eğitimi aldığını belirterek, "Okula gitmeden önce de sürekli resim yapıyordum. Burada ilk önce kara kalem çiziminden başladım. Öğretmenim kara kalemde yetenekli olduğumu söyledi. Okulda da resim dersi alıyoruz ancak burada daha farklı teknikleri öğrenebiliyoruz. Öğretmenimiz güzel sanatlar lisesinden geldiği için daha profesyonel öğreniyoruz. Bu katkıları dolayısıyla Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür ediyoruz." dedi.



Bahçecik Ortaokulu öğrencisi İsmetcan Uzunoğlu da resim tekniklerini ve ton değerlerini öğrenmek için çocuk üniversitesine geldiğini ifade ederek, okulda resim dersinde de öğretmeninin kendilerine bazı teknikleri öğrettiğini ancak çocuk üniversitesinde öğrendiği gibi profesyonel olmadığını vurguladı.



Resim çizerek çeşitli kurgular yaptığını belirten Uzunoğlu, "Resmimi daha iyi geliştirebilirsem Zafer öğretmenim güzel sanatlar lisesine girebileceğimi söyledi. Çocuk üniversitesi sayesinde resmimi daha iyi geliştirebildim. Şimdi daha da güzel çiziyorum. Çizgileri öğrendim. Eskiden insanları pek iyi çizemiyordum şimdi daha iyi çizebiliyorum. Başiskele Belediyesine ve buradaki öğretmenlerimize bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Yeniköy Hayat İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Nisa Ayar ise çocuk üniversitesi sayesinde daha önceden ilgisi olduğu Ebru sanatını öğrenebildiğini aktararak, öğretmenlerini ve arkadaşlarını sevdiğini, burada iyi vakit geçirdiğini söyledi.