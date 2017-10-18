Engelli öğrencinin servis sevinci

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bedensel engelli olduğu gerekçesiyle okul servisi hizmeti verilmediği iddia edilen lise öğrencisi, Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği servis ile tekrar okula gitmenin sevincini yaşadı.

Merkez Haliliye ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Mustafa Şahap, eğitimini yakınlarının desteğiyle büyük zorluklar içerisinde sürdürüyor. 11. sınıf öğrencisi Şahap, iddiaya göre, eğitim öğretim yılının başından bu yana, servis firmalarının "engelli olduğu" gerekçesiyle hizmet vermemesi üzerine okula gidemedi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile görüşerek Şahap için bir araç tahsis edilmesi talebinde bulundu.

Talebi olumlu karşılayan Çiftçi'nin talimatıyla Engelli Koordinasyon Merkezine ait servis aracı bugün Şahap'ın evine gelerek engelli öğrenciyi okuluna götürdü. Servis hizmeti sayesinde okuluna kavuşan engelli genç, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından karşılandı. Sınıfında ilk dersi dinleyen Şahap büyük sevinç yaşadı.

Şahap, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez okula gittiğini söyledi.

Kendisine servis sağlayan herkese teşekkür eden Şahap, "Okula başladığım için çok mutluyum. Eğitimimi tamamlayarak güzel şeyler yapmak istiyorum. Daha önce servise binmek için iki tane adam tutuyordum. Beni kaldırıp servise bindiriyorlardı. Bu nedenle servisçiler beni almıyordu. 'Ben seni kaldırmak istemiyorum' diyorlardı. İki katı para teklif etmemize rağmen servisler gelip beni almıyorlardı." diye konuştu.

- "Öğretmen olmak istiyorum"

Devletin kendisine sahip çıkması dolayısıyla ayrıca büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Şahap, "Devletin servisi olduğu için görevli ağabey beni kaldırıp servise bindirdi. Sorun olmadı. Aracımızla şimdi okulumuza gidiyoruz. İnşallah gelecekte çocukları yetiştirmek için öğretmen olmak istiyorum." dedi.

Baba Halil Şahap da eğitim öğretim yılının başında okul servis firmalarına talepte bulunmasına rağmen hiçbir firmanın hizmet vermeye yanaşmadığını aktardı.

Bu arada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından öğrencinin evine gerçekleştirilen ziyarette, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı ve gıda ve kırtasiye yardımı yapıldı.