Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engelli öğrencinin servis sevinci

18 Ekim 2017 Çarşamba, 10:07
Engelli öğrencinin servis sevinci

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bedensel engelli olduğu gerekçesiyle okul servisi hizmeti verilmediği iddia edilen lise öğrencisi, Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği servis ile tekrar okula gitmenin sevincini yaşadı.

Merkez Haliliye ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Mustafa Şahap, eğitimini yakınlarının desteğiyle büyük zorluklar içerisinde sürdürüyor. 11. sınıf öğrencisi Şahap, iddiaya göre, eğitim öğretim yılının başından bu yana, servis firmalarının "engelli olduğu" gerekçesiyle hizmet vermemesi üzerine okula gidemedi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile görüşerek Şahap için bir araç tahsis edilmesi talebinde bulundu.

Talebi olumlu karşılayan Çiftçi'nin talimatıyla Engelli Koordinasyon Merkezine ait servis aracı bugün Şahap'ın evine gelerek engelli öğrenciyi okuluna götürdü. Servis hizmeti sayesinde okuluna kavuşan engelli genç, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından karşılandı. Sınıfında ilk dersi dinleyen Şahap büyük sevinç yaşadı.

Şahap, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez okula gittiğini söyledi.

Kendisine servis sağlayan herkese teşekkür eden Şahap, "Okula başladığım için çok mutluyum. Eğitimimi tamamlayarak güzel şeyler yapmak istiyorum. Daha önce servise binmek için iki tane adam tutuyordum. Beni kaldırıp servise bindiriyorlardı. Bu nedenle servisçiler beni almıyordu. 'Ben seni kaldırmak istemiyorum' diyorlardı. İki katı para teklif etmemize rağmen servisler gelip beni almıyorlardı." diye konuştu.

- "Öğretmen olmak istiyorum"

Devletin kendisine sahip çıkması dolayısıyla ayrıca büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Şahap, "Devletin servisi olduğu için görevli ağabey beni kaldırıp servise bindirdi. Sorun olmadı. Aracımızla şimdi okulumuza gidiyoruz. İnşallah gelecekte çocukları yetiştirmek için öğretmen olmak istiyorum." dedi.

Baba Halil Şahap da eğitim öğretim yılının başında okul servis firmalarına talepte bulunmasına rağmen hiçbir firmanın hizmet vermeye yanaşmadığını aktardı.

Bu arada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından öğrencinin evine gerçekleştirilen ziyarette, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı ve gıda ve kırtasiye yardımı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da terör operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU

Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'da 3 çocuk tarlada ölü bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA 3 ÇOCUK TARLADA ÖLÜ BULUNDU

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Şanlıurfa'da patlamamış top mermisi bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU
Suriyeli kadınlara erken yaşta evliliğe karşı eğitim
YEREL

SURİYELİ KADINLARA ERKEN YAŞTA EVLİLİĞE KARŞI EĞİTİM
6. Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu
YEREL

6. GÖBEKLİTEPE YARI MARATONU VE 10 KİLOMETRE KOŞUSU
Bebeklikteki akciğer enfeksiyonu ömür boyu etkiliyor
YEREL

BEBEKLİKTEKİ AKCİĞER ENFEKSİYONU ÖMÜR BOYU ETKİLİYOR

Şanlıurfa'da tapuda yolsuzluk iddiası
YEREL

ŞANLIURFA'DA TAPUDA YOLSUZLUK İDDİASI
Domates üreticisini &quot;Rusya&quot; heyecanı sardı
YEREL

DOMATES ÜRETİCİSİNİ "RUSYA" HEYECANI SARDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Cezaevinden &quot;usta&quot; olarak çıkıyorlar
YEREL

CEZAEVİNDEN "USTA" OLARAK ÇIKIYORLAR