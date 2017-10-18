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Kızlar Manastırı restorasyonunda sona doğru

18 Ekim 2017 Çarşamba, 10:23
Kızlar Manastırı restorasyonunda sona doğru

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kapsamlı restorasyon ve rölöve çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Kızlar Manastırı'nın, yıl sonuna kadar turizmin hizmetine sunulması planlanıyor.

Projesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi, restorasyon ihalesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen manastırın, yapılan çalışmalarla bölgenin kültür sanat hayatına da canlılık katması hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un bir uygarlık kenti olduğunu söyledi.

Trabzon'daki tarihi mekanları restore ederek, turizmin hizmetine sunma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Gümrükçüoğlu, bu kapsamda da Kızlar Manastırı'nın ön plana çıktığını söyledi.

Gümrükçüoğlu, Kızlar Manastırı'nda yapılan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Müze olarak işlevini sürdürecek Kızlar Manastırı'nı yıl sonuna kadar şehre ve tüm insanlığa kazandırmış olacağız. Çalışmalarımız ilerledikçe ortaya güzel görüntüler çıkmaya başladı. Bu kapsamda tarihi dokusu ortaya çıkan Kızlar Manastırı, bölge turizmi açısından da önemli olacaktır." diye konuştu.

Trabzon'u ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının da her geçen gün arttığına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, Kızlar Manastırı'nın, konumu itibarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebileceğini kaydetti.

- Kızlar Manastırı

İl merkezinde Boztepe'nin yamacında şehre hakim bir mevkide kurulan Kızlar Manastırı, 1349-1390 yılları arasında 3. Aleksios zamanında kuruldu ve birkaç defa onarılarak son şeklini 19. yüzyılda aldı.

İki teras üzerine inşa edilen ve yüksek bir koruma duvarı ile çevrilen manastır kompleksinde, güneyde içerisinde kutsal su bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücre yer alıyor.

Kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve 3. Aleksios'un karısı Theodora ile annesi Eirene'nin portreleri bulunuyor.

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