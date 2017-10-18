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Van'da terör operasyonu

18 Ekim 2017 Çarşamba, 10:26

VAN (AA) - Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il merkezi ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi ile terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin bu kapsamda bazı adreslere operasyon düzenlediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda O.T, S.G, R.G, P.K, H.A, S.A, M.A.B. ve B.A. gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam etmektedir."

Terör örgütüyle mücadelede hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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