Pamukta destek beklentisi

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ADANA (AA) - Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, pamukta destekleme primlerinin erken açıklanmasının üretimi artıracağını bildirdi.

Doğru, yazılı açıklamasında, 1990’lı yıllarda 950 bin ton olan Türkiye’nin pamuk üretiminin gelinen süreçte 650-700 bin tonlara kadar gerilediğini, bu yıl henüz devam eden hasada ramen 750-800 bin ton civarında rekolte beklediklerini belirtti.

Geçmişte yaşanan sıkıntılara rağmen yavaş yavaş pamuk üretimine dönüşün başladığını ifade eden Doğru, şunları kaydetti:

“Temmuz ayında destekleme primi 80 kuruş olarak açıklandı. Piyasalardaki beklenti yükselince üretime yansıdı. Bizim tahminimize göre bu yıl Türkiye’nin pamuk üretiminde yüzde 20 civarında bir artış yaşanacak. Eğer 2017 bitmeden destekleme primi 90 kuruş olarak açıklanırsa Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Harran’da üretici pamuk ekimine tekrar dönecektir. Eğer, Harran’da, Çukurova’da, Ege’de kapasitenin tamamını kullanabilirsek 2 milyon ton rekolte alabiliriz. Geçmişte pamuğu Yunanistan’dan alan sanayiciler şimdi, ‘Pamuk ekin, ne gerekiyorsa biz verelim’ diyor. İnşallah Bakanlığın da desteğiyle pamuk üretimi artar.”

Pamuk ekiminin yeniden cazip hale getirilmesi için üreticinin hükümetten beklentileri bulunduğunu belirten Doğru, bunlardan en önemlisinin yüzde 13'lük gümrük vergisinin yükseltilmesi olduğunu ifade etti.