Yüksekova'da 400 öğrenciye ücretsiz kurs

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üniversite adayı 400 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açılan destekleme ve yetiştirme kursunda üniversiteye sınavlarına hazırlanıyor.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları" kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen binada açılan kursta öğrenciler haftanın her günü verilen ücretsiz kurslara katılıyor.

Branş öğretmenlerince verilen Türkçe, matematik, geometri, coğrafya, felsefe, sosyoloji, tarih, fizik ve kimya dersleriyle öğrenciler, üniversite sınavlarında başarıyı yakalamak için hazırlık yapıyor.

Destekleme ve yetiştirme kursu yetkilisi Osman Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 3 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve bu sürede öğrencilere en iyi eğitimi sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Geçen sene öğrencilerin büyük bir kısmını kurstaki çalışma ve gayretlerle üniversiteye gönderdiklerini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Bu sene kursa yoğun talep var. Binamızın kapasitesini dikkate alarak hafta içi ve hafta sonu olarak program yaptık. Bu iki program kapsamında 400 öğrenciyi alma şansımız oldu. Fakat bize yapılan başvuru sayısı bin 200, bin 300 civarında oldu. İlçede öğrenci potansiyeli fazla olduğu için bu imkanların biraz daha artırılması konusunda beklentilerimiz var."

Üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilere ihtiyaç duyulan her konuda destek sağladıklarını belirten Doğan, hafta içi sabahleyin öğrencilere ders verildiğini, öğleden sonra etüt ve soru çözüm çalışması yapıldığını ve hafta sonları da ayrı gruplara eğitim verdiklerini aktardı.

Doğan, kurstaki öğretmenlerin mesai saatlerine bağlı kalmadan fedakarca çalıştığını vurguladı.

Öğrencilerden Eylem Soydan da kursta imkanların fazla olduğunu dile getirdi. Kursta bazen üç kaynaktan test verildiğini ve sorular çözüldüğünü kaydeden Soydan, "Son zamanlarda yapılan destekler sonucu eğitim kalitesi yükselmeye başladı. Öğrenci potansiyeli daha da yükselirse ilerde Yüksekova’da çok iyi geleceğe sahip insanlar ortaya çıkacaktır." dedi.



