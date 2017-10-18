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Van'da terör operasyonu

18 Ekim 2017 Çarşamba, 12:03

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kalaşnikof marka silah ve buna ait mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi ve terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Ekim'de Yeni Mahalle'de bulunan metruk binada kalaşnikof silah, buna ait alev gizleyici ve 330 fişeğin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."



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