Adana'daki FETÖ/PDY davası

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ADANA (AA) - Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sağlık çalışanı 3'ü tutuklu 25 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından yargılananlardan tutuklu Yasin T. ile 20 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Mahkemede heyeti, gelen belgelerde telefonunda ByLock tespiti edilen sanık D.E'den savunma yapmasını istedi.

Sanık D.E, ByLock programını telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanık Yasin T. de suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu Yasin T. ile Turgay Ö'yü yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye ederek duruşmayı erteledi.