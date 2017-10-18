Hatay'da Suriyeli yetim çocuklara okul

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HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katar Yardım Kuruluşunun (RAF) ortaklığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının iş birliği ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 dönüm arazi üzerinde inşa edilen Çocuk Yaşam Merkezi'nde yetim kız çocukları için okul açıldı.

Khubaib Foundation Pakistan'ın sponsorluğunda açılan "Şam-Pakistan İlkokul ve Ortaokulu"ndaki 33 derslikte yaklaşık 500 Suriyeli yetim kız çocuğuna eğitim verecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, okulun açılış töreninde yaptığı konuşmada, 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle vakıf olarak birçok yardım çalışması yaptıklarını hatırlattı.

Suriyelilerin geleceği için de ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oruç, şöyle devam etti:

"Reyhanlı'da inşa ettiğimiz yaşam merkezi, Suriye'nin geleceğine çocukları hazırlamak için oluşturulmuş tesislerden bir tanesi olarak ortaya çıktı. Bunu da tek başına İHH yapmadı, hem Körfez ülkelerinden hem de dünyanını dört bir tarafından birçok kurum, kuruluş ve kişiyle onların destekleriyle ortak yapılan bir çalışma oldu. Onlardan bir tanesinin açılışını bugün yaptık. Bizim İHH olarak 25 yıldır sürekli yardım götürdüğümüz Pakistan, şimdi Suriye için yardım topluyor. Suriye için yardım organizasyonları yapıyor ve bu okulu onlar inşa ettiler."

Oluşturulan Çocuk Yaşam Merkezi içerisinde oyun ve eğitim alanlarına kadar her şeyinin düşünüldüğüne değinen Oruç, "Burada çocuklarımızın inşallah çok iyi bir şekilde yetişmelerini sağlayacağız. Suriye'ye barış geldiğinde çocuklar memleketlerine iyi bir donanımla dönüyor olacaklar." diye konuştu.

Açılışın ardından Pakistanlı yetkililere okul gezdirildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.