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Trabzon'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

18 Ekim 2017 Çarşamba, 14:04

TRABZON (AA) - Akçaabat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan Ayşe (77) ve Mehmet Saka'nın (86) bakım hizmetini üstlenen kadın, yaşlı çifti sabah hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Ayşe ve Mehmet Saka'nın cenazeleri, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen Ayşe ve Mehmet Saka'nın cenazeleri, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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