Suriyeli 40 kişilik grup ülkesine döndü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KİLİS (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen bazı sığınmacıların, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale gelen bölgelere dönüşleri sürüyor.

Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde yapılan işlemlerinin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Ülkesine dönen Suriyelilerden Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığındığını belirterek, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası bazı bölgelerin tekrar huzur ve istikrara kavuştuğunu, bu nedenle ülkesine dönmeye karar verdiğini anlattı.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.