Ardahan'da doktora şiddet iddiası

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bir grup sağlık çalışanı, acil serviste görevli bir doktorun hasta yakınının saldırısına uğramasını ve benzer şiddet olaylarını protesto için basın açıklaması yaptı.

Ardahan Devlet Hastanesi poliklinik girişi önünde, ellerinde "Sağlıkta şiddet sona ersin" pankartı ile toplanan grup, geçen hafta bir doktor arkadaşlarının hasta yakınları tarafından fiziksel saldırıya uğradığını ifade etti.



Grup adına konuşma yapan Dr. Coşkun Canıvar, artık şiddet ortamında çalışmak istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Hastanemiz uzman hekimlerinden Dr. Sümeyra Ağca, geçtiğimiz hafta acil servis nöbeti esnasında bir hasta yakını tarafından fiziksel saldırıya uğramıştır. Yoğun bakımda hayatını kaybeden bir hastamızın yakınları, hastaneden çıkarken koridor bölümündeki camları kırarak maddi hasara neden olmuş ve acil servisten çıkarken, o sırada nöbette olan doktor arkadaşımızın üzerine yürüyerek yumruklamıştır."



Canıvar, Dr. Ağca'nın, söz konusu hastanın takibi ile ilgisinin olmadığını ancak buna rağmen saldırıya uğradığını dile getirerek, bunu, sağlıktaki şiddetin geldiği noktanın göstergesi olarak gördüklerini öne sürdü.

Sağlık çalışanlarına saldırının artık günlük vaka haline geldiğini ifade eden Canıvar, "Sırf üzerinde beyaz önlük olduğu için saldırıya uğramış olması, sağlıkta şiddetin geldiği noktayı çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Artık sağlıkçı kimliğe sahip olmamız şiddet uygulamak için yeterli sebep olarak görülmektedir." diye konuştu.

Canıvar, Sağlık Bakanlığının "Beyaz Kod" verilerine göre Türkiye'de günde ortalama 31 sağlık çalışanın şiddete uğradığını, bunların artık olmamasını istediklerini sözlerine ekledi.