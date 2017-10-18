Doktorlardan 700 öğrenciye destek

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SİİRT (AA) - Siirt Devlet Hastanesinde görevli doktorlar, 700 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı yaptı.

Siirt Devlet Hastanesinde görevli doktorlar, Çevik Ersin Temel İlköğretim Okulunda sınıfları dolaşarak, çanta, mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketlerini öğrencilere dağıttı.

Hastanede görevli Göğüs Cerrahi Uzmanı Sertan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım kampanyasının eşi Dilek Erdoğan'ın fikriyle ortaya çıktığını, kendisinin de bunu hastane yönetimi ve diğer doktorlarla paylaştığını söyledi.

Gönüllü doktor arkadaşlarıyla kampanya başlattıklarını ifade eden Erdoğan, "Biz de yardım kampanyasına bireysel olarak destek verdik. Umarım bundan sonra bu tarz yardım kampanyalarının devam etmesine ön ayak olmuş oluruz. Amacımız çocukların mutlu olması, onların yalnız olmadığını hissetirmekti. Gerçekten maddi imkansızlıklar yüzünde zor durumda kalan çocuklarımıza bir damla da olsa yardımcı olabilmekti. Bunu başardıysak ne mutlu bizlere." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kasım İşlek de yardımda bulunan doktorlara teşekkür etti.