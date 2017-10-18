Ağaçları binanın içinde bıraktı

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DENİZLİ (AA) - Acıpayam ilçesinde restoran işletmecisi Erol Erzi, 30 yıl önce kendisinin diktiği ve iş yerini genişletmek için kesmek istemediği çam ağaçlarını, inşa ettiği restoranın ek bölümünün içinde bıraktı.

Aşağı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde restoran işletmeciliği yapan 67 yaşındaki Erzi, 30 yıl önce iş yerinin bahçesine çam ağaçları dikti. Geçen zaman içinde iş yerinden ek bir bölüm yapmaya karar veren Erzi, diktiği ağaçları kesmeye kıyamayınca 5 çam ağacının içine alacak şekilde ek bölümü inşaa ettirdi.



Erzi, gazetecilere yapıtğı açıklamada, küçüklüğünde babasının kendilerine ağaç sevgisini aşıladığını bu nedenle ağaçları çok sevdiğini söyledi.

İş yerini büyütmek isteyince 30 yıl önce diktiği çam ağaçlarını ne yapacağını çok düşündüğünü anlatan Erzi, sonunda ağaçları binanın içinde doğal haliyle kalacak şekilde tadilat yaptırdığını kaydetti.

Müşterilerinin dükkanının içinden geçen ağaçlara yoğun ilgi gösterdiğini ve gelenlerin hatıra fotoğrafı çektirdiğini aktaran Erzi, şöyle konuştu:

"İçimdeki ağaç sevgisiyle yaşıyorum. Ağaçları kesmeden restoranın içerisinde bıraktırdım. Vatandaşların büyük ilgisi var. Her gelen bana teşekkür ediyor. Yağmurda ağaçlardan içeriye su akıyor. Ben ahşap tabanı değiştiriyorum ama ağaçları kesmiyorum. Ağaçları kesmek günahtır. Onları korumaya çalışıyorum."

Erzi, gövdesi restoranın içinde kalan ağacı görenlerin şaşırdığını ancak ağaçları kesmediği için takdir edildiğini sözlerine ekledi.



Restoranın müşterilerden Avni Tan (49), ağaçları iş yerinin içerisinde görmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, doğal bir ortamda yemek yediklerini ifade etti.



