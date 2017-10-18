"Barzani oynadığı kumarı kaybetti"

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BURSA (AA) - Uludağ Üniversitesi (UÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referanduma ilişkin, "Mesut Barzani'nin elinde güzel imkanlar vardı. Birilerinin gazıyla böyle maceralara girmemek gerekiyor. Sonuçta tüm destek verenler, kendisine sırtını çevirdi ve yalnız kaldı. Bir anlamda oynadığı kumarı kaybetti." ifadelerini kullandı.

UÜ'den yapılan açıklamaya göre, "İç ve Dış Politikadaki Gelişmelerin Çok Boyutlu Analizi: İktisadi Hayata, İşletmelere ve Mali Politikalara Etkisi" paneli Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Prof. Dr. Arı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Irak, Suriye ve ABD ilişkilerine değindi.

IKBY'deki gayrimeşru referanduma dikkati çeken Arı, "Kerkük ve Musul, her an Irak yönetiminin kontrolüne geçebilir. IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin elinde güzel imkanlar vardı. Birilerinin gazıyla böyle maceralara girmemek gerekiyor. Sonuçta tüm destek verenler, kendisine sırtını çevirdi ve yalnız kaldı. Bir anlamda oynadığı kumarı kaybetti. Bundan sonraki süreçte önceki imtiyazlarına yeniden kavuşma şansı da kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'e gerçekleştirdiği operasyona işaret eden Arı, "Bu operasyon, iki açıdan büyük önem arz ediyor. İlki, burada oluşturulan koridor sayesinde terör örgütlerinin önü kesilmiş oldu. İkincisi de yaşanan çatışma ortamında oradaki halkın Türkiye sınırlarına yeni bir göç dalgası başlatmasının önüne geçildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin çok önemli olmadığını belirten Arı, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ABD arasında daha büyük krizler bulunuyor. Vize krizinin iki ülke arasındaki en önemli kriz olduğunu söyleyemeyiz. Zaten önceki gün ABD tarafından insani ve tıbbi başvurulara cevap verileceği açıklaması da geldi. Bu, krizin bir ölçüde aşıldığı anlamına gelebilir. Fetullahçı Terör Örgütü krizi, bana göre çok daha büyük bir kriz. Darbeyi bu örgütün tek başına yapmaya kalkışması mantıklı değil. Bana göre, esas kriz budur. Karşılıklı güven problemi oluştu."