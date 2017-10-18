Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası ikinci hafta maçında İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 98-94 yenen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını bildirdi.

Ene, yaptığı yazılı açıklamada, TOFAŞ'ın 17 yıl aradan sonra ilk defa bu seviyede bir kupaya katıldığını vurgulayarak, "Belki 'İç saha maçı, kolay maç, kazanmak gerekir' diye düşünülebilir ama oynadığımız rakip, İspanya liginde de çok zor yenilen bir takım. Ben, kulüp adına bu galibiyetin çok değerli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarların salonu doldurmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Orhun Ene, "Onlara çok zevkli bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Takım böyle bir oyun oynadığında seyirci, oyunun içine dahil olabiliyor. Oyunun sonunda onların heyecanını hissettik ve bu heyecan da bizi maçı kazanma adına ekstra motive etti. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah oynadığımız oyunla bu keyfi alanlar daha da artar ve bu keyif, Bursa'nın basketbol adına tüm geneline yayılarak devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Galibiyet için herkesin katkı sağlaması gerektiğine dikkati çeken Ene, "Bütün oyunculardan verim almalıyız ki rotasyonumuz da derinleşsin. Gran Canaria karşısında Yiğit, ekstra bir performans sergiledi. Onu tebrik etmek lazım. Pierria Henry'den de çok memnundum. O da çok enerji sarf etti. Geliştirmemiz gereken özelliklerimizden biri, maçı korumak. Daha farklı basketbol oynamak adına yolu bulmamıza rağmen devam ettirmekte sıkıntı çekiyoruz. Bence maçın sonunu daha iyi oynamamız lazımdı. Çalışıp bu eksiklerimizi düzelteceğiz. Mutluyuz ama bizim için yeni bir gün başlıyor. Beşiktaş gibi çok değerli, güçlü bir rakibi ağırlayacağız." şeklinde görüş belirtti.





- "Gelişirsek çok daha iyi bir takım oluruz"





Orhun Ene, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle daha da güçleneceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gran Canaria maçında, Raymar Morgan'ın başparmağında bir sıkıntı vardı. Sakat haliyle oynadı. Önemli bir karakter ortaya koydu. Bir de sisteme yeni adapte etmeye çalıştığımız oyuncular var. Mejia ve Morgan'a çok yük biniyor. Muhsin, Yiğit gibi oyuncular, iyi oynadığında rotasyonda sıkıntı yaşamıyoruz. O anlamda Tony Crocker, bizim için önemli bir oyuncu. O da ritmini bulduğu zaman daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Burada kalırsak bu, bize yetmez. Eğer gelişirsek çok daha iyi bir takım oluruz. Yiğit, Muhsin, Kadir ve Berkan ile üçüncü senemiz. Onlar nasıl oynamaları gerektiğini öğrendi. Muhsin'in de daha da iyi olacağını düşünüyorum. Kulüp olarak, onların milli takım oyuncusu olması için gelişimlerine yardımcı oluyoruz."

Gran Canaria karşısında attığı üç sayılık basketlerle TOFAŞ'a galibiyeti getiren basketbolcu Yiğit Arslan da kendini geliştirmeye çalıştığını anlattı.

İyi oynadıklarını vurgulayan Yiğit, "Benim için de çok iyi bir maçtı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarım, beni doğru zamanlarda besledi. Takımım için her zaman yüzde 100'ümü sahaya verip kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bundan sonraki maçlarda da performansımı yükseltip geleceğe odaklanacağım. Bu oyunumuzu önümüzdeki maçlara da yansıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.