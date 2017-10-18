Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 2,49-5,11 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,82
|0,86
|MTS
|Arpa yemlik
|Kg
|0,87
|0,88
|TTS
|Mısır slaj
|Kg
|0,20
|0,20
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,76
|0,76
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,76
|0,82
|TTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|0,98
|1,01
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,89
|0,90
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,84
|0,86
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,84
|0,84
|MTS-GT
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,88
|0,90
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|2,52
|2,52
|TTS
|Nohut kırık
|Kg
|1,50
|1,50
|TTS
|Nohut natürel
|Kg
|7,05
|7,30
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,93
|7,93
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,80
|8,90
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|2,50
|5,90
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kaburaltı
|Kg
|1,05
|1,10
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|2,49
|5,11
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|9,75
|9,75
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,50
|8,60
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|10,12
|12,00
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|10,40
|11,20
|TTS
|Yer fıstığı iç susamlı
|Kg
|8,33
|8,33
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|İnek sütü
|Lt
|1,10
|1,30
|MTS
|Kuru meyveler
|Badem kabuklu
|Kg
|5,30
|5,30
|TTS
|Kabak çekirdeği
|Kg
|5,64
|5,64
|MTS
|Kabak çekirdeği
|Kg
|14,20
|14,20
|MTS
|Leblebi beyaz (9+9,50 mm)
|Kg
|11,10
|11,10
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,97
|13,97
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|3,00
|3,25
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|KG
|3,99
|3,99
|TARİŞ
|Keçi boynuzu-harput-harnup
|Kg
|5,58
|5,58
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|7.176,86
|7.176,86
|MTS
|Düve
|Ad
|5.823,92
|5.823,92
|MTS
|İnek
|Ad
|5.395,33
|5.395,33
|MTS
|Kuzu
|Ad
|606,99
|625,00
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik işlenmiş
|Kg
|12,75
|12,75
|TTS
|Çörek otu
|Kg
|9,75
|9,75
|MTS
|Diğer ürünler
|Elma sanayi tipi
|Kg
|0,44
|0,50
|MTS
|Elma sanayi tipi
|Kg
|0,45
|0,54
|TTS
|Saman (buğday)
|Kg
|0,31
|0,31
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış