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Denizli Ticaret Borsası

18 Ekim 2017 Çarşamba, 18:50

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 2,49-5,11 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg0,820,86MTS
Arpa yemlikKg0,870,88TTS
Mısır slaj Kg 0,200,20MTS
Mısır yemlik Kg 0,76 0,76 MTS
Mısır yemlik Kg 0,76 0,82 TTS
Buğday makarnalık Kg 0,98 1,01 TTS
Buğday sert Kg 0,89 0,90 TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,84 0,86 MTS
Buğday yemlik kırmızı Kg 0,84 0,84 MTS-GT
Buğday yemlik kırmızıKg 0,880,90TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltı Kg 2,52 2,52 TTS
Nohut kırık Kg 1,50 1,50 TTS
Nohut natürelKg 7,057,30TTS
Nohut ekstra leblebilikKg 7,937,93MTS
Nohut ekstra leblebilikKg 7,808,90TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlikKg2,50 5,90 TTS
Ay çekirdeği çerezlik kaburaltı Kg 1,05 1,10 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 2,495,11MTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 9,759,75MTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 8,50 8,60 TTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 10,12 12,00 MTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 10,40 11,20 TTS
Yer fıstığı iç susamlıKg 8,33 8,33 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
İnek sütüLt 1,101,30MTS
Kuru meyveler
Badem kabuklu Kg 5,305,30TTS
Kabak çekirdeği Kg 5,64 5,64 MTS
Kabak çekirdeği Kg 14,20 14,20 MTS
Leblebi beyaz (9+9,50 mm)Kg 11,1011,10TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,9713,97TTS
Leblebi kırık Kg 3,003,25TTS
Üzüm kuru çekirdeksizKG3,993,99TARİŞ
Keçi boynuzu-harput-harnupKg5,585,58MTS
Kasaplık canlı hayvanlar



DanaAd7.176,867.176,86MTS
DüveAd5.823,925.823,92MTS
İnek Ad 5.395,335.395,33MTS
Kuzu Ad 606,99625,00MTS
Çeşitli maddeler
Kekik işlenmişKg 12,7512,75TTS
Çörek otu Kg 9,759,75MTS
Diğer ürünler



Elma sanayi tipiKg0,440,50MTS
Elma sanayi tipiKg 0,450,54TTS
Saman (buğday) Kg 0,310,31MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

MTS-GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil

TTS : Tüccardan tüccara satış

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