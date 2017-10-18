Kızıltepeli kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kadınlara yönelik, meme ve rahim ağzı kanseri semineri verildi.

Görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi ve Memorial Sağlık Gurubu tarafından Kızıltepe Hanımeli Kadın Merkezi'nde düzenlenen seminerde, uzman doktorlar tarafından kadınlara meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kadın hastalıkları konusunda bilgi verildi.

Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Seher Aydın, seminerde yaptığı konuşmada, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Odabaşı'nın talimatları doğrultusunda kadınlara yönelik bilgilendirme programı düzenlediklerini söyledi.

Kızıltepe’deki kadınlara kendi kendine meme muayenesi ve rahim ağzı kanseri hakkında bilgiler verildiğini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Gittikçe artan meme ve rahim kanserinden her gün bir kadınımızı daha kaybediyoruz. Buna artık dur demek istiyoruz. Bir doktor olarak Kızıltepe’de ve Kızıltepe Belediyesi olarak ilk yapacağımız şey, kadınlarımızın sağlığını hem tekrar kazandırmak hem de önlemek. Asıl sağlığın ilk adımı, birinci basamak olan önleyici sağlık hizmetleri. Bu konuda bize katkı sağlayan Memorial Hastanesi ve doktorlarına teşekkür ediyorum."

- "Korunmak için doğru zamanda doğru tetkikleri yaptırın"

Memorial Dicle Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Gül Apaydın da meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı.

Meme kanserinden korunmak ve riski azaltmak için spor yapma ve dengeli beslenmenin faydalı olacağını belirten Apaydın, "Ama en önemli şey erken tanıdır." dedi

Apaydın, her kadının kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapıldığının öğrenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Her kadının meme kanserine yakalanma riski yüzde 12'lerde. Rakam çok yüksek. Yaş arttıkça risk artar. Doğum yapma sayısı arttıkça ve emzirme dönemi arttıkça meme kanserinin oluşumu üzerinde negatif etkisi olduğu bilinmekte. Bu bölgede doğurganlık Batı'ya göre daha fazla. Bu istatistiklere göre bu bölgede daha düşük görülmesi gerekiyor ama öyle bir şey yok maalesef. Ben çok doğurdum, çok emzirdim diye risk düşük demeyin. Bunlardan kendinizi korumanız gereken en önemli nokta doğru zamanda doğru tetkikleri yapmaktır."

Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ezgi Roza Gül de rahim ağzı ve kadın hastalıkları hakkında bilgi verdi.