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Aydın'da FETÖ/PDY davaları

18 Ekim 2017 Çarşamba, 20:07

AYDIN (AA) - Aydın’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden yargılanan 5 sanık farklı sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY üyeliği suçundan ayrı ayrı yargılanan 5 sanık hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Örgütün kapatılan kurumlarında çalıştığı belirlenen ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in talimatından sonra bir başka bankadan kredi çekerek Bank Asya’ya yatırdığı tespit edilen Hüseyin Üzümcü hakkında 7 yıl 6 ay, ismi örgütün mahrem imamlar listesinde geçen tutuklu sanık Faruk Gedik hakkında ise 9 yıl hapis cezası verildi.

Örgüt üyesi olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen tutuklu sanık eski emniyet müdürü Abdülkadir Korkmaz'a 9 yıl, eşi Esin Korkmaz'a 7 yıl 6 ay, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde diş hekimliği yapan Rıdvan Akkuş 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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