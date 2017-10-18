Şanlıurfa'da patlamamış top mermisi bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde patlamamış top mermisi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Yeditaş Mahallesi'nde söz konusu mühimmatı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, paslı olduğu belirtilen top mermisinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye ulaşan İl Jandarma Komutanlığı bomba imha uzmanları, üzerinde herhangi bir tarih ve yazı bulunmayan top mermisini güvenli bölgeye çıkararak fünye ile imha etti.
Jandarma ekipleri, gerekli numuneleri aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.