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Atiker Konyaspor-Salzburg maçına doğru

18 Ekim 2017 Çarşamba, 22:10
Atiker Konyaspor-Salzburg maçına doğru

KONYA (AA) - Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın oynayacakları Atiker Konyaspor maçı için, "Yarın dişli bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız. Bundan dolayı da seyir zevki yüksek bir maç olacağına inanıyorum." dedi.

Rose, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, yarın iyi bir maç olacağını söyledi.

Kendileri için Konyaspor'la oynamanın iyi bir deneyim olacağını aktaran Rose, "Yarın dişli bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız. Bundan dolayı da seyir zevki yüksek bir maç olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının çok iyi hazırlandığının altını çizen Rose, "Çok zor bir maç olacak. Ancak iyi hazırlandık. Grupta şu an 6 puanımız var. Yarın da bunun üzerine ekleyebileceğimizi umuyoruz. Bu düşünceyle sahaya çıkıp taktiğimizi uygalayacağız. Konyaspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyor ve yarın başarı elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Salzburglu futbolcu Valon Berisha, Marsilya'ya karşı aldıkları galibiyetin kendileri için iyi bir motivasyon sağladığı ifade ederek, Atiker Konyaspor'a karşı en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirtti.


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