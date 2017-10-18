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Zonguldak'taki FETÖ operasyonu

18 Ekim 2017 Çarşamba, 23:02

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 avukattan 2'si tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seçkin A. (39) Bilal Ö. (35) ve Dilek Ö'nün (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Seçkin A. ve Bilal Ö. tutuklanırken, Dilek Ö. ise adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Seçkin A, Bilal Ö. ve Dilek Ö'yü, 13 Ekim'de Ereğli ve Alaplı'da gözaltına almıştı.

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