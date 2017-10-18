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Edirne’de trafik kazası: 2 ölü

19 Ekim 2017 Perşembe, 00:13
Edirne’de trafik kazası: 2 ölü

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Egemen Sertkaya'nın (18) kullandığı 22 FJ 626 plakalı motosiklet, destek kıtaları kavşağı yakınlarında, önünde seyreden Süleyman Akgül'ün (21) idaresindeki 22 FP 968 plakalı arkasında pulluk takılı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Sertkaya ve arkasında oturan Umut Korkmaz (20) yola savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sertkaya ve Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Sertkaya ve Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döktü.

Cenazeler, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Akgül de ifadesi alınması için emniyete götürüldü.



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