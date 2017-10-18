Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - "Adana Huzuru Güven Operasyonu 3" uygulaması kapsamında kentte bin 200 polisin katılımıyla denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız koordinesinde kent merkezinde başlatılan sabit yol uygulaması ve umuma açık yerlerdeki denetimlere, aralarında özel harekat, terörle mücadele, asayiş, narkotik ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu bin 200 polis katıldı.

Ekiplerin 13 bin 100 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tuttuğu çalışmalarda, aranan 27 kişi gözaltına alındı, haklarında adli ve idari işlem yapılan 5 kişiye toplam 11 bin 200 lira para cezası, 4 iş yeriyle ilgili de sorumlularına idari işlem uygulandı.

Uygulamada 4 bin 250 aracı kontrol eden ekipler, aranan 8 aracı buldu, 16 aracı trafikten men etti, 31 aracın sürücüsüne de toplam 26 bin 540 lira para cezası kesti.

Çalışmalar kapsamında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve haçların da yer aldığı 141 obje, ruhsatsız 16 tabanca ve 11 tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile 731 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Yıldız, uygulamaları yerinde kontrol ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını belirterek, "Adana'da suç gruplarına ve terör örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bu uygulamalarımız uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın desteğinden dolayı da teşekkür ediyoruz." dedi.