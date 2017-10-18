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Yolda arızalanan aracın yanında bekleyen iki kişiye tır çarptı

19 Ekim 2017 Perşembe, 02:52
Yolda arızalanan aracın yanında bekleyen iki kişiye tır çarptı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, bindikleri kamyonetin arızalanması üzerine aracı yol kenarına çekip tamir için beklemeye başlayan iki kişi tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Necmettin Turan idaresindeki 23 DC 095 plakalı salatalık yüklü kamyonet, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 22. kilometresinde arızalandı. Bunun üzerine aracı yol kenarına park eden Turan ile yanındaki Fidan Şimşek, kamyonetten inip tamir için beklemeye başladı.

Daha sonra, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 KEM 80 plakalı tır bu kamyonete çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, tırın altında kalarak sıkışan Necmettin Turan ve Fidan Şimşek'in öldüğünü belirledi.

AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan cesetler, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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